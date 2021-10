Pellegrini, niente scherzi: il capitano con la febbre tiene in ansia Mou

Niente allenamento nella giornata di ieri per Lorenzo Pellegrini, rimasto bloccato da una fastidiosa influenza. Lunedì sera i primi sintomi, poi la febbre che non gli ha permesso di allenarsi a Trigoria. Questa mattina il giocatore farà il punto con lo staff medico per capire se tornare ad allenarsi con il resto della squadra già da oggi. Con Josè Mourinho il rendimento del numero 7 è lievitato: 3.8 passaggi chiave a partita, uno dei numeri che rendono l'idea dell'importanza del capitano nella rosa della Roma.

(ilmessaggero.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE