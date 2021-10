Pellegrini: "La risposta a tutte le critiche"

Torna alla vittoria la Roma, che vince 2-1 a Cagliari e rimane al quarto posto. Sono stati 3 punti sofferti per i giallorossi, telecomandati da Mourinho, che era in tribuna per squalifica. Ci ha pensato Pellegrini a rispondere al gol di Pavoletti. Dopo il pareggio di Ibanez il capitano ha segnato un gran gol su punizione, realizzando il suo quinto gol in campionato (ottavo in totale in stagione) ed il primo su punizione diretta in 26 tentativi in Serie A. "Sono ancora in debito perché mi dicono che non so calciare le punizioni. Io cerco di migliorarmi, come tutti i miei compagni, allenamento dopo allenamento: prima o poi riusciremo a fare quello che proviamo" - ha detto Pellegrini nel postpartita. Se la Roma non avesse vinto contro il Cagliari, il clima sarebbe stato pesante al vigilia del match contro il Milan e per questo i 3 punti conquistati hanno ancora più valore. Nel secondo tempo c'è stata una reazione della squadra. Per Pellegrini la vittoria è stata anche una risposta alle critiche ricevute in settimana: "Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto un’ottima partita col Napoli e qui ci siamo presi i tre punti, che era quello che dovevamo fare".

(corsera)