Pellegrini, il cuore di Roma

La Roma torna a vincere al termine di una partita difficile, nella quale è andata sotto e poi ha rimontato. Con questi 3 punti la squadra di Mourinho resta al quarto posto, anche grazie a Pellegrini che ha fornito l'assist per il gol di Ibanez e poi ha trasformato in modo magistrale una punizione dal limite. La partita è cambiata con l'ingresso di Felix, classe 2003. Il giovane ha spostato gli equilibri ed il Cagliari, che rimane ultimo in classifica, non lo ha saputo contrastare.

Mourinho ha confermato gli stessi 11 del Napoli, continuando la sua linea dura con gli esuberi. Anche nel Cagliari c'erano tante assenza, ma per infortunio. La Roma provava d attaccare, ma i sardi si difendevano in modo ordinato chiudendo tutti gli spazi. Al termine del primo tempo infatti Mourinho non era soddisfatto: Abraham è stato servito poco e Mkhitaryan è rimasto negli spogliatoi.

Ad inizio secondo tempo il Cagliari ha trovato il vantaggio con Pavoletti complice anche un errore di Vina. Poco dopo Rui Patricio è stato determinante e al 26' della ripresa Ibanez ha pareggiato i conti. Sette minuti dopo Pellegrini ha regalato i tre punti alla Roma con la magia su punizione.

