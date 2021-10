Pellegrini e Abraham: dopo la Roma si prendono anche la nazionale

Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham sono i volti di questa nuova Roma guidata da José Mourinho. Il centrocampista giallorosso è esploso sotto la gestione dello Special One e ha scelto di legarsi al club fino al 2026, rinnovando il proprio contratto ed eliminando la clausola da 30 milioni presente sul precedente accordo. C'è poi l'attaccante inglese, voluto fortemente da Mourinho in estate, che a suon di gol e legni colpiti è riuscito a ritrovare la chiamata della Nazionale di Southgate, che mancava dallo scorso novembre. Un biglietto da visita per tutti in vista della prossima finestra di mercato, nella Capitale i giocatori ambiziosi con Mourinho possono esplodere definitivamente.

(corsera)