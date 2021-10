Pellegrini: “Bastonata meritata”

Ieri sera Lorenzo Pellegrini si è ritrovato a dover chiedere scusa ai tifosi giallorossi per una prestazione di squadra imbarazzante, basti pensare che mai Mourinho aveva subito sei gol in un match. Da leader vero ieri sera Pellegrini è stato tra i primi ad affrontare i 400 tifosi presenti allo stadio, che non meritavano un'umiliazione del genere e che a fine gara hanno rifiutato la maglia del capitano e hanno apostrofato in malo modo i giocatori. Il capitano a fine gara ha detto: "purtroppo c'è poco da dire, quello che bisognava dirsi ce lo siamo detti negli spogliatoi ed è giusto che sia così. Dobbiamo chiedere scusa e ripartire da domani più forti di prima perché abbiamo partite importanti". Ora nel girone c'è il rischio playoff. I vari Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Villar e Mayoral non hanno saputo dare la qualità che chiedeva Mourinho, ma sarebbe sbagliato prendersela con dei panchinari inadeguati alle ambizioni dell’allenatore visto che con i titolari le cose sono anche peggiorate. In crisi anche la celebrata fase difensiva di Mourinho: la Roma ha subito 17 gol in 13 partite.

(Gasport)