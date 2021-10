Patto tra Pellegrini e Mourinho: il rinnovo del capitano è ufficiale

Per stessa ammissione di Josè Mourinho, era stato Lorenzo Pellegrini a promettere che non sarebbe andato via. Promessa mantenuta: il numero 7 rinnova il proprio accordo con la Roma fino al 2026 rinsaldando il suo legame con la squadra e la città. Cinque anni a quasi quattro milioni a stagione: questo in sostanza l'accordo che legherà club e giocatore. Dopo il lieto fine sul capitolo Pellegrini, ora Tiago Pinto potrà dedicarsi agli adeguamenti di altri elementi della rosa: da Zaniolo a Mancini, passando per Cristante.

(La Repubblica)