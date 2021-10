Paparelli, De Falchi, Sandri: murale per non dimenticare

Nella giornata di ieri, anniversario della morte di Vincenzo Paparelli avvenuta nel 1979, Roma Cares e la Fondazione S.S. Lazio 1900 hanno inaugurato un murale dedicato a proprio al tifoso e a Antonio De Falchi e Gabriele Sandri presso il giardino Vincenzo Paparelli in via Cornelia. Il murale dello street artist Lucamaleonte, è stato realizzato grazie al bando "la settimana europea dello sport". Sul muro su cui sono state impresse le immagini dei tre tifosi capeggia la scritta: "I fiori sbocciano dove c'è passione e non violenza".

(Il Messaggero)