Orsato e Juve-Roma, quando certe parole preoccupano più dei fatti

Meglio non scambiare fiaschi (verbali) per fischi (sbagliati), infatti ciò che preoccupa di più del match tra Juventus e Roma sono le parole di Orsato piuttosto che gli errori arbitrali. Si può sbagliare, ma non è normale vedere il miglior arbitro italiano non conoscere il regolamento. Perché il Var non lo ha richiamato per segnalargli l'ingresso di Chiellini sul rigore parato da Szczesny? Al momento, la nuova generazione di arbitri non è di alto livello. Per capire le decisioni, sarebbe più efficace l'apertura al pubblico delle comunicazioni fra arbitri e Var.

(gasport)