Orsato, l'arbitro che sbaglia sempre a favore degli stessi

Non si fermano le polemiche dopo Juventus-Roma di domenica scorsa, in cui la partita sarebbe stata decisa da alcune decisioni arbitrali da parte di Orsato, che avrebbero danneggiatro la squadra giallorossa. Sbagliare è umano, ovviamente, ma lo è meno se poi questi errori sono a vantaggio sempre della stessa squadra, ossia la Juventus. Oltre alla partita di domenica si ricorda ad esempio la gara della stagione 2017/2018 tra bianconeri e Inter, in cui fu lui a scegliere di non espellere Pjianic. La squadra di Allegri con quel successo di avvicinò allo scudetto e da quel momento Orsato non arbitrò più l'Inter fino allo scorso settembre e venne lasciato fuori da alcune partite di cartello. Adesso gli arbitri hanno scelto di voltare pagina con l'elezione di Trantalange e la sua scelta di Rocchi come designatore. Molti cambiamenti ma Orsato è sempre rimasto, nonostante le polemiche che genera dopo alcune sue direzioni. Il discorso è però più vasto e riguarda tutta la categoria arbitrale che fatica a rinnovarsi sia sul piano dei numeri che su quello della tecnologia nonostante il Var. Quel che è certo è che i fatti di domenica faranno scuola nelle sezioni arbitrali.

(Il Mattino)