Orsato in Juventus-Roma, per gli arbitri non ha sbagliato: non ci sarà sospensione

Le polemiche dopo la direzione di gara da parte di Orsato in Juventus-Roma non sembrano finire. Il dibattito infiamma ma i vertiti arbitrali non pensano che l'arbitro abbia sbagliato, anzi avrebbe gestito correttamente le situazioni di gioco e per questo non sarà fermato. Nella prossima giornata non fischierà nessuna gara, ma solo per una normale rotazione. Rocchi non vuole punire il suo migliore arbitro e pensa a come risolvere il vero problema, ossia quello di avere altri direttori di gara all'altezza del massimo campionato italiano. Mancano arbitri che possano prendere il suo posto o seconde linee valide e per questo Orsato resta al suo posto.

(corriere.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE