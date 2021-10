Olimpico, abbonamenti, trasferte: i tifosi giallorossi sono dappertutto

L’entusiasta è un creatore di possibilità, è un sognatore instancabile. Il romanista è così e gli appelli li sa raccogliere al volo. La campagna abbonamenti della Roma sta andando oltre le migliori previsioni. In soli tre giorni sono state staccate ben 16.500 tessere, con la Curva Sud a un passo dal sold out. Chi aveva sottoscritto l’abbonamento nella stagione 2019-20 può confermare il proprio seggiolino fino alle ore 11 di stamattina, mentre tutti i posti verranno liberati e resi disponibili all’acquisto da mezzogiorno. Al raggiungimento della soglia massima, inoltre, fino a giovedì i vecchi abbonati potranno sottoscrivere l’atto di fede nei Distinti Sud allo stesso prezzo della Curva Sud. La Roma continua a fare grandi numeri anche in trasferta, dove la carovana giallorossa non manca mai. È accaduto a Salerno, a Verona e del derby contro la Lazio, con i settori ospiti sempre sold out. Anche lo spazio riservato dell’Allianz Stadium ieri è stato riempito. In casa della Juventus, nonostante il prezzo proibitivo e le proteste del gruppo Fedayn, Pellegrini e compagni potranno contare sul sostengo di 762 romanisti. Terminati anche i 200 ticket in prelazione per la trasferta di giovedì prossimo contro il Bodo Glimt, nella fredda Norvegia. Continua a salire l’attesa, intanto, per Roma-Napoli di domenica 24 ottobre. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per l’attivazione della biglietteria, ma la sensazione è che la partita contro Spalletti si giocherà in un ambiente contro Spalletti con 48.000 tifosi (il massimo consentito) sugli spalti.

(corsport)