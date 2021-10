Obiettivo gennaio: l'idea della Roma è Mazraoui

IL ROMANISTA (P. TORRI) - La Roma deve prendere un centrocampista. Mourinho non ha dimenticato il desiderio targato Xhaka. Cristante e Veretout non possono garantire la stessa quantità e qualità di gioco per tutte le partite della stagione. [...] Tutto vero, per carità, ma perché non c'è la stessa attenzione in un altro ruolo dove l'abbondanza è un ricordo d'altri tempi? Ovvero: un esterno basso, in particolare destro, visto che su quella corsia lo Special One può contare soltanto su Karsdorp.

[...] Per quello che ci risulta, è già in corso la ricerca di un altro giocatore per la fascia destra. E ci risulta pure che ci sia un nome in pole-position, pur sapendo che non è troppo semplice andare a prenderlo. Il giocatore è Noussair Mazraoui, nato in Olanda, nazionale marocchino, ventiquattro anni, cartellino di proprietà dell'Ajax dove è arrivato all'età di nove anni, facendo tutta la trafila nelle giovanili fino a diventare un punto fermo della prima squadra.

Ma, soprattutto, un contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno, cosa che ridimensiona, e pure di parecchio, la valutazione del cartellino che l'Ajax l'estate scorsa aveva fatto sapere fosse di oltre venti milioni. Il nome dell'olandese con radici marocchine, possiamo dire con ragionevole certezza è sottolineato in rosso nella segretissima agenda di Tiago Pinto. Mazraoui rappresenta il primo obiettivo della Roma per dare a Mourinho quello che il tecnico ha chiesto, valutando il giocatore, considerata una posizione contrattuale a un passo dalla scadenza, tra i cinque e gli otto milioni di euro. [...]

