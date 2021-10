Niente Nazionale per Zaniolo, i tifosi romanisti: "Meglio così". Ma pungono Mancini

Tutti compatti dalla parte di Nicolò Zaniolo, soprattutto i tifosi della Roma. Il giallorosso non è stato convocato da Roberto Mancini per "scelta tecnica" e questo ai romanisti non dispiace: "Sta qui, si allena e si riposa. Tra lui e Spinazzola siamo usciti con le ossa rotte dalla Nazionale, nel vero senso della parola".

Il gesto nel derby non c'entra nulla, ma il ct azzurro ha ricordato che sarebbe meglio evitare certi atteggiamenti e alcuni utenti social hanno fatto notare che "lui non può parlare. Si ricordi il suo, di gesto". Il riferimento è al dito medio che nel 2016, da allenatore dell’Inter, Mancini fece ai milanisti scendendo le scalette di San Siro.

(gazzetta.it)

