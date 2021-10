La difesa della Roma con Mourinho ha trovato una solidità da Champions League, visto che è la terza in campionato, mentre in attacco si fa ancora fatica. L'allenatore ha scelto i suoi titolari dopo l'infortunio di Smalling: Rui Patricio, che si sta dimostrando uno dei migliori portieri della Serie A, Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. Le alternative partono molto più indietro, infatti Santon e Fazio lavorano a parte, Reynolds è tra gli esclusi dopo il Bodo/Glimt, Kumbulla è stato appena reintegrato e Calafiori viene usato poco.

A Cagliari Mourinho ha dimostrato di saper passare alla difesa a 3, come fece Fonseca che iniziò con il 4-2-3-1 per poi cambiare. A questo punto della stagione la squadra dello Special One ha subito un gol in meno, cioè 10 contro 11 (1° anno) e 12 (2° anno).

Inoltre sta tornando anche Spinazzola, che ieri è stato visitato dal chirurgo che lo aveva operato ed ha concesso il via libera per l'ultima fase. L'obiettivo del giocatore sarebbe quello di tornare tra i convocati fra fine novembre ed inizio dicembre, ma la Roma non vuole correre rischi, anche perché a gennaio arriverà un rinforzo su quella fascia.

(gasport)