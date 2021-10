Moviola Juve-Roma, perché Orsato ha fatto un errore pazzesco

Un errore pazzesco, il peggiore degli ultimi anni. Un errore che non può (non deve) appartenere a chi viene ritenuto il miglior arbitro italiano. Orsato prende una cantonata gigantesca, gli sarebbe bastato aspettare un attimo, meno di un secondo. [...] «Vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me se hai sbagliato il rigore. No, eh?» significa mandare un messaggio diseducativo per gli arbitri giovani, un danno a tutto il movimento. E soprattutto, la cura è peggio del male. Pochi tre minuti di recupero (solo Pellegrini è stato a terra 2’27”). A confronto, una bazzecola.

Il vantaggio - caro Orsato, lo insegnano al corso arbitri - sul rigore, se il pallone sta per essere calciato in rete all’interno dell’area piccola, a porta vuota (il portiere è a terra, ha appena abbattuto Mkhitaryan, in gioco perché servito da una giocata di Danilo che aveva fatto un altro fallo da rigore su Abraham), si dà eccome. [...]

(corriere dello sport)

