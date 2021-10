Mourinho tra Juve e tentazioni inglesi

Ovunque sono affascinati da José Mourinho, anche in Inghilterra. Il nome dello Special One è entrato in orbita Newcastle, infatti lo sceicco saudita che ha acquistato il club vorrebbe proprio lui come nuovo allenatore. A Roma ha già conquistato il cuore di tutti ed i tifosi giallorossi pensano che con lui si possa superare tutto. La terra dell'amore è però l'Inghilterra, dove ha allenato Chelsea, Manchester United e Tottenham. Chissà se Newcastle sarà la nuova tappa. Intanto però Mourinho si è legato ai giallorossi per tre anni con l'obiettivo di portare un trofeo a Roma dopo moltissimi anni. Nonostante l'interesse del Newcastle, lui è concentrato solo sulla Roma e sta preparando l'importante match contro la Juventus. Mourinho sarebbe l'uomo della rinascita del Newcastle e migliorerebbe l'immagine dell'Arabia Saudita in Inghilterra. I tifosi inglesi sognano, ma i tifosi giallorossi non si preoccupano di loro e sono concentrati sulla sfida contro la Juventus.

(Il Messaggero)