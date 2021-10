Mourinho stavolta cambia: "In Conference posso farlo"

«Il Bodo è l’avversario più difficile del girone: gioca bene, è organizzato. I sei punti e le due partite da giocare in casa ci permettono di stare tranquilli. Ma giocheremo per vincere. Faremo dei cambi, è evidente, ma non tutta la squadra». Mourinho vuole vincere, ma il pensiero non può che andare alla sfida contro il Napoli in programma domenica all'Olimpico. Non un caso che Zaniolo e Karsdorp siano rimasti nella Capitale, per rifiatare e partire dal primo minuto nella sfida di campionato. Molte saranno le sostituzioni, vedi Reynolds che avrà l'occasione di mettersi in mostra, come Kumbulla e Calafiori. A centrocampo dentro la coppia Diawara-Darboe, mentre sarà Shomurodov a guidare l'attacco giallorosso supportato da Carles Perez, El Shaarawy e la sorpresa Villar.

(gasport)