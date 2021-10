Mourinho, siparietto con Spalletti al termine del match: "Perché sei stato espulso anche te?"

Nel post partita di Roma-Napoli alle spalle della sala della conferenza stampa, Mourinho e Spalletti sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Il portoghese chiede all'allenatore azzurro la causa della sua espulsione, Spalletti risponde dispiaciuto: «Sono andato a salutare Massa parlandogli di alcuni episodi e poi alla fine gli ho detto “comunque bravi", applaudendo. Lì a un passo, per farmi sentire, e lui ha frainteso. Ma non c’era nulla di ironico. Hanno arbitrato bene veramente. E io sono stato fermo e zitto al mio posto per tutta la gara. Mi ha detto io scrivo quello che ho sentito. Ma non è successo niente». Poi i complimenti del tecnico toscano allo Special One per come stai gestende l'ambiente: «Hai capito quello che devi fare…».

(gasport)