Mourinho: “Prima il risultato, poi il bel gioco”

Fresca di vittoria in Conference League contro lo Zorya, ma alla ricerca di riscatto anche in campionato dopo la sconfitta nel derby, la Roma ospita l'Empoli alle 18 tra le mura dell'Olimpico. Ha le idee chiare Josè Mourinho, che nella conferenza stampa di ieri si è espresso sull'attitudine dei tifosi e rimarcato i suoi principi:

"Ringrazio i tifosi per l’appoggio, domani l’Olimpico pieno è una dimostrazione chiara di romanismo. Non è sempre semplice tifare una squadra che non vince dei titoli da tempo, ma questa è anche una dimostrazione di fiducia nell’atteggiamento della squadra. Abbiamo perso due partite su dieci, abbiamo però avuto sempre voglia, qualità, impegno e il tifoso lo sente. Equilibrio? A me piace il bel gioco, ma è importante anche la fase difensiva. Sono un resultadista, come si dice in Portogallo".

