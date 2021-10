Mourinho: “Per fortuna non ho parlato di Orsato”

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro il Bodo/Glimt, ma la testa non può che andare al campionato. I giallorossi vogliono mettersi alle spalle la sconfitta con polemiche rimediata in casa della Juventus, che Mourinho è felice di poter archiviare senza aver alzato polemiche nei confronti del direttore di gara Orsato: "Della partita con la Juventus ho analizzato la prestazione dei miei calciatori e non dell’arbitro. Sono felice di averlo fatto perché, a freddo, nell’analisi del post partita, devo solo confermare quello che ho detto a caldo: non è una gara da cancellare ma da ricordare per come abbiamo giocato contro una squadra con delle potenzialità superiori alle nostre. Sono molto contento di non aver detto niente dell’arbitro, perché in quel momento il focus era sul rigore o sul gol ma ci sarebbe tanto da dire, dai primi minuti agli ultimi minuti, e sono davvero felice di non averlo fatto e di essere concentrato sulla prestazione della mia squadra". La testa però non può che andare alla prossima gara contro il Napoli di Spalletti, e per questo spazio a tutti quei giocatori che non hannno trovato grande spazio fino a questo momento: "Non faremo 11 cambi ma solo alcuni, poi ci sono 5 sostituzioni: a differenza che del campionato i giocatori che ho in panchina in Conference potranno cambiare la partita".

(corsera)