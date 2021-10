Mourinho non può far miracoli

Quella maturata contro la Juventus è stata una sconfitta immeritata e grottesca, ma per ora indolore guardando la classifica: la Roma è ancora al quarto posto e quindi in linea con le aspettative del club. La squadra di Mourinho è a ridosso del podio. Il segnale negativo è che al di là dei modi la Roma continua a non battere le parigrado. L'aver perso due big match, seppur in gare condizionate da errori arbitrali, ricorda quanto accaduto con Fonseca in panchina. Cambiano gli allenatori, non cambia la storia, forse perché non sono cambiati i giocatori. La rosa giallorossa, come sottolinea sempre Mourinho, non è completa e il tecnico giallorosso può metterci qualcosa o parecchio di suo, ma non può fare miracoli: il massimo che può dargli uno dei suoi potrebbe essere il minimo di un giocatore di un’altra squadra.

(Repubblica)