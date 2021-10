Mourinho, l’onta peggiore: “Roma, non avevo mai preso sei gol”

Figuraccia internazionale per la Roma, che ha perso 6-1 in Norvegia contro il Bodo Glimt, ma che soprattutto ha perso la faccia con i tifosi, specialmente con i 400 che ieri sono arrivati al Polo Nord per vedere quella partita. La sconfitta non è pesante per la classifica del girone, ma potrebbero essere pesanti gli strascichi di una partita persa così male. Mourinho ha scelto di mandare in campo le riserve e la cosa non ha pagato e lui a fine partita ha detto "la cosa positiva è che ora nessuno mi chiederà più perché giocano sempre gli stessi. La responsabilità è solo mia". Continua con la sua critica feroce: "Abbiamo perso contro una squadra che nei primi undici aveva più qualità di noi". Ancora Mourinho: "Sconfitte così lasciano sempre una ferita, è un bel gruppo, ma non ho mai nascosto di avere una rosa con molte limitazioni" e finisce dicendo "non avevo mai preso 6 gol. Se i Friedkin mi chiedessero spiegazioni gli ripeterei quello che gli ho già detto privatamente".

(Corsera)