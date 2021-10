Mou va a Bodo ma la testa resta al Napoli

José Mourinho sa di non poter sbagliare la gara di questa sera in Conference League contro il Bodo/Glimt, ma la testa non può che andare alla sfida contro il Napoli di Spalletti. Il campionato non può che essere fondamentale per le sorti della Roma, che dopo la sconfitta contro la Juventus vuole solo tornare a vincere e guadagnare terreno sulle squadre di testa. Per questo motivo lo Special One questa sera in Norvegia cercherà di limitare i danni e mandare in campo i giocatori che fino a questo momento hanno trovato meno spazio, così da far rifiatare i titolari. «Non cambierò undici giocatori, ma ho a disposizione cinque cambi. In serie A ci sono allenatori che possono cambiare le partite dalla panchina, io non ho questo privilegio. Qui in Conference si» l'annuncio del tecnico portoghese. Dal primo minuto spazio a Shomurodov, che farà le veci di Abraham, supportato da Villar, Carles Perez ed El Shaarawy.

(La Repubblica)