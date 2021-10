Mou: «Un'altra piccola, ma è andata meglio» Zaniolo, niente azzurro

Dopo la vittoria, facile, contro lo Zorya, è un Mourinho ancora sarcastico quello del post-partita, con la testa che torna al derby di domenica scorsa: «Il risultato è quello che conta. Domenica abbiamo dominato giocando contro una squadra piccola e abbiamo perso. Stavolta abbiamo dominato e vinto. La squadra ha riposato e sono soddisfatto». Gli sono piaciuti Darbou e Smalling: «Darboe ha giocato bene. Ha preso belle decisioni, ha seguito i movimenti difensivi. L'ho sostituito con Diawara ma mi è piaciuto. E Chris? Giocatore recuperato. Da subentrato ha fatto sempre bene. Con l'assenza di Mancini ha guidato la difesa. Ha giocato bene». Riposato e poco felice, è Zaniolo. Che salta la Nazionale per gli impegni in Nations League. Sulla mancata convocazione di Nicolò ha inciso l'aspetto fisico: è indietro rispetto ai suoi compagni e tornerà in Nazionale al prossimo giro.

(Il Messaggero)