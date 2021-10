Mou ritrova la difesa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma di José Mourinho riparte dalla solidità difensiva. Domenica scorsa la prestazione della coppia Mancini-Ibanez è stata forse la migliore della stagione ma, prendendo in esame l'avvio dello Special One sulla panchina giallorossa, è l'intera squadra ad aver ritrovato una compattezza che mancava da troppo tempo. Tralasciando il black out con il Bodo Glimt - una partita disgraziata che fa storia a se - dopo nove giornate di campionato i numeri del portoghese parlano chiaro: con 9 reti incassate in altrettante partite, la Roma vanta la seconda miglior difesa del campionato insieme al Milan (dietro al Napoli che ha subito soltanto 3 gol). Per trovare un avvio migliore bisogna tornare alla stagione 2017/18 - la prima con Di Francesco in panchina - quando i giallorossi, con Alisson a difesa dei pali, riuscirono ad incassare soltanto 6 gol. In classifica però quella Roma era quinta a sei lunghezze dalla vetta occupata anche in quel caso dal Napoli, mentre Mourinho attualmente è quarto a meno nove dagli azzurri. Una media nettamente migliore a quella delle stagioni 18/19, 19/20 e 20/21: nell'ultimo anno di Di Francesco i gol incassati dopo nove turni erano 12 mentre la Roma di Fonseca ne ha subiti 11 il primo anno e 12 nell'ultima stagione del portoghese nella Capitale. Per il momento a preoccupare maggiormente Mourinho è soltanto la profondità della rosa. L'unica alternativa considerata all'altezza della coppia centrale titolare è Smalling mentre sugli esterni - in attesa del ritorno di Spinazzola - a sinistra l'unico sostituto di Vina è Calafiori, a destra invece non ci sono alternative a Karsdorp, che anche domani a Cagliari farà gli straordinari.

Nel frattempo Spinazzola scalpita per accelerare i tempi ma anche per lui il club non ha intenzione di correre rischi: il giocatore vorrebbe rientrare a fine novembre ma lo staff sanitario del club non ha ancora stabilito dei tempi certi per il rientro in gruppo e la situazione verrà valutata senza fretta nelle prossime settimane. In Sardegna Mourinho seguirà la gara dalla tribuna dopo l'espulsione rimediata domenica scorsa per doppia ammonizione mentre a sedere in panchina sarà Joao Sacramento. Il Giudice Sportivo, oltre alla squalifica per lo Special One, ha punito la Roma con un'ammenda di 10mila euro per 'i cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei tifosi avversari' ed ha disposto un supplemento d'indagine a cura della Procura Federale per un coro discriminatorio nei confronti Osimhen. Sono stati uditi alcuni «bu» giudicati razzisti ma bisogna ancora chiarire se siano stati rivolti al giocatore del Napoli o se facevano parte di una «strofa» di un altro coro non indirizzato agli avversari.

Oggi invece, dopo la seduta di rifinitura, 17.30 la squadra si imbarcherà per Cagliari dove domani sera affronterà la squadra di Mazzarri nel turno infrasettimanale. Non è prevista la consueta conferenza stampa pre partita di Mourinho: l'allenatore non risponderà alle domande dei giornalisti a causa della squalifica rimediata nell'ultimo turno di campionato