Mou, ottobre è il mese della verità

Dalla Juve al Venezia: in 21 giorni la Roma si gioca buona parte della stagione in corso. Nelle cinque gare di campionato in programma in questo periodo ci saranno infatti ben 3 scontri diretti - Juventus, appunto, ma anche Napoli e Milan -, mentre in Conference League il doppio confronto con il Bodo/Glimt può chiudere il discorso qualificazione al prossimo turno. Ma è in Serie A che la squadra di Mourinho è chiamata al salto di qualità, per dare una sterzata al pessimo trend contro le big collezionato nell'era Fonseca.

(Corsera)