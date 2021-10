Mou: “Orsato? Non voglio commentare, dico solo che la Roma è stata grande”

È stata la migliore Roma che negli ultimi anni si è presentata a Torino per giocare contro la Juventus, ma il risultato è stato lo stesso di (quasi) sempre: sconfitta. I giallorossi, che in attesa della gara di stasera della Fiorentina mantengono il quarto posto in classifica, hanno perso 1-0 al termine di un match che ha le polemiche nel suo Dna, e anche stavolta non ha fatto eccezione: per l’episodio del calcio di rigore assegnato – frettolosamente secondo i romanisti visto che Abraham era in posizione e aveva fatto gol – da Orsato ai giallorossi, e per la partita nella partita giocata da José Mourinho contro i tifosi bianconeri che lo hanno fischiato per tutta la partita. “È stata una grande Roma – le parole del tecnico portoghese – è l’unica cosa che posso dire ai miei, gliel’ho già detto nello spogliatoio. Abbiamo perso, ma siamo stati grandi sotto tutti gli aspetti, devo fare i complimenti ai miei calciatori, anche quelli che hanno fatto dei sacrifici per superare problemi fisici per stare in campo. La sconfitta sarà sempre una sconfitta per me, ma se guardo al progetto devo guardare anche alla crescita della mia squadra. La squadra che meritava di vincere ha perso”. Sull’episodio del calcio di rigore non vuole entrare. “Non voglio commentare, voglio isolarmi da questo episodio e concentrarmi su tutto quello che la mia squadra ha fatto. A fine partita la Juventus ci ha fatto i complimenti nello spogliatoio: lo sanno anche loro che meritavamo di vincere. Anni fa ho vinto qui senza meritare, stavolta dovevamo vincere e la partita che abbiamo giocato dimostra chiaramente la direzione che abbiamo preso“. Prima di ieri sera Veretout non aveva sbagliato nemmeno un calcio di rigore con la maglia della Roma, segnandone 13 sui 13 calciati. Probabilmente Veretout è andato sul dischetto innervosito dalla presenza di Abraham che dopo essersi conquistato il penalty lo avrebbe anche voluto calciare. “Abraham è un ragazzo coraggioso, in fiducia e voleva calciare il rigore, ma la nostra gerarchia dice che prima di lui c’erano Veretout e Pellegrini. Se poi Jordan glielo avesse lasciato, non sarebbe stato un problema“.

(corsera)