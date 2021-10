Mou, la Juventus e il gesto delle orecchie: riecco i carissimi nemici

Ogni tanto gli parte un colpo, ma il botto non ha il fragore della cannonata. Guai, però, farlo passare per un tranquillo pensionato senza più voglia di fare a botte (sportivamente, chiaro). Per un Normal One con la sciarpa di lana al collo per proteggere la gola. E soprattutto occhio a domenica, quando il portoghese (re)incontrerà la Juventus, la sua nemica amatissima [...].

Domenica sarà di nuovo Mou contro la Juventus e, per la nona volta, Josè contro Max Allegri. C’era proprio il tecnico toscano, la notte delle orecchie, sulla panchina bianconera, ma quella volta non si ricordano particolari, acide accuse tra gli allenatori. I due, raccontano, si stimano anche se nessuno se la sente di definirli amici [...].

Domenica, Max non se ne abbia a male, sarà più Mou contro la Juventus che José contro Allegri. O forse José contro tutti. Qui tira aria di rissa. Verbale, ovvio.

(La Repubblica - M. Ferretti)