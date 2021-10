Mou-Ibra: due special in una notte

Il suo derby è con la Juventus, ma per un vecchio interista anche il Milan ha un valore speciale, soprattutto perché c'è anche Ibrahimovic. Lo svedese è un suo amico dai tempi dell'Inter fino al Manchester United e si affronteranno domani all'Olimpico.

Nell'estate 2009 Ibrahimovic ha tradito l'allenatore portoghese dopo un'amichevole con l'Inter, quando l'attaccante gli comunicò di voler andare al Barcellona per vincere la Champions, trofeo che l'anno seguente vinse proprio Mou. Questo è stato l'unico momento di frizione nel loro rapporto, ma l'allenatore lo considera ancora il giocatore più incredibile degli ultimi 20 anni per il suo lato caratteriale. I due sono uguali perché fanno parte di coloro che si considerano i migliori.

Domani Mourinho per vincere si affiderà ad Abraham, fermo ancora a due reti, l'ultimo il 23 settembre. Inoltre manca uno come Spinazzola: nella giornata di ieri il chirurgo che lo ha operato gli ha dato il via libera per l'ultima fase di preparazione. Il terzino spera di rientrare per le ultime partite del 2021. Mourinho non sfida il Milan dal 2010, quando lo sfidò con il Real Madrid.

(Il Messaggero)