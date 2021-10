Mou: "I Friedkin pagano gli errori di chi li ha preceduti"

Roma-Napoli per un po’ può aspettare, Mourinho prima vuole chiudere il capitolo di Bodo. E nel farlo ne apre un altro, quello legato alla precedente gestione del club: «Io non sono uno str..., ho profondo rispetto dei Friedkin: hanno ereditato errori di chi oggi ride con le tasche piene di soldi. Preferisco perdere una partita 6-1 che sei per 1-0 - dice Mou –. Ma quella sconfitta non si può dimenticare, resterà nella storia mia e della Roma. I Friedkin hanno ereditato tanti errori e lo stesso Tiago Pinto. La proprietà ha speso tanto per sistemare cose fatte da gente che oggi ride con le tasche piene di soldi. Persone con commissioni, doppie commissioni, che ora sono sparite e hanno cambiato telefono. È per questo che è una bugia dire che non sono contento della proprietà». E allora, messe in chiare le cose che ci teneva a chiarire, si può anche scivolare verso Roma-Napoli, Zaniolo sarà regolarmente al suo posto, nonostante la distorsione al ginocchio rimediata domenica scorsa in casa della Juventus: «Sì, sia lui sia Karsdorp sono pronti per giocare. La formazione sarà la stessa che ha iniziato proprio la partita contro la Juventus».

