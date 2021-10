Mou, ecco la nemica ritrovata

La Roma ha il complesso dello Stadium - da lì ha portato a casa numerose delusioni - ma ora ha anche Mourinho. Solo sconfitte, tranne in un'occasione, lo scorso anno, in piena estate post lockdown: exploit contro una Juve già scudettata e contro una formazione ai limiti dello sperimentale. Un successo che fa statistica, ma che di sostanza non ne ha.

Lo Stadium è terra maledetta per la Roma, con Mou si ricomincia. Sperando. Lo scorso anno Fonseca si era detto soddisfatto dopo la sconfitta (2-0) e questo ha fatto infuriare tanta gente. Ecco, Mou ha il compito di cambiare questa mentalità rinunciataria. E la sua rivalità nei confronti dei bianconeri, in teoria, può aiutare. Basti ricordare il trattamento che lo stadio della Juventus gli ha riservato quando, con il Manchester United (7 novembre 2018, Champions League, fase a gironi), è andato a giocare a Torino. Novanta minuti di fischi e insulti: la serata è finita con il successo del Red Devils e con lo Special a mostrare le orecchie a tutto il mondo juventino, presente e non allo stadio. «Sono stato insultato per novanta minuti, ho fatto quel gesto, a freddo non lo rifarei, ma la gente ha insultato non solo me come interista, ma soprattutto la mia famiglia»,

(Il Messaggero)