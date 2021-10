Mou e McGregor, incontro tra leggende bevendo un whisky

Un incontro tra leggende, quello andato in scena venerdì sera sulla terrazza dei Musei Vaticani. Da una parte José Mourinho e dall’altra Conor McGregor, campione Mma e atleta più pagato al mondo, con un patrimonio di 180 milioni di dollari. Il campione irlandese era nella Capitale per far battezzare suo figlio Ian nella Città del Vaticano e per ritirare il suo nuovo yacht Lamborghini da 19 metri.

McGregor ha organizzato una cena per pochi selezionatissimi ospiti, tra cui appunto lo Special One. «Sì, è proprio lui! - il post su Instagram del tecnico, maniche corte e bicchiere di whisky (prodotto dall’irlandese) in mano - Il grande Conor McGregor è a Roma ed è stato un enorme piacere incontrarlo, raccontarci storie e regalargli la maglia più bella della città, quella della Roma. Ha fatto un miracolo, è impossibile dire di no a Conor, ho dovuto provare il whisky».

(Corsera)