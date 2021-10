Mou è furioso: errori e polemiche. Ansia per Zaniolo

Nemmeno la presenza di Mourinho in panchina riesce a sfatare il tabù dello Stadium. Il portoghese ha schierato Abraham titolare, rischiando così uno dei suoi fedelissimi invece di mettere Shomurodov. L'episodio principale riguarda la scelta di Orsato di non dare il gol ai giallorossi e decidendo così di fischiare il rigore, poi sbagliato da Veretout, prima che terminasse l'azione. La sconfitta ha innervosito Mourinho, molto arrabbiato contro la terna arbitrale. Intanto Zaniolo si è dovuto arrendere al minuto 26 per infortunio: inizialmente sembrava fosse un problema muscolare, ma in realtà si tratterebbe di una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Non c'è pace per il giocatore, che proprio contro la Juventus si ruppe il crociato per la prima volta. La Roma dovrà affrontare una serie di partite molto insidiose, infatti giocherà contro il Bodo/Glimt in Norvegia, dove ci sarà un ampio turnover, per poi sfidare in campionato il Napoli, il Cagliari e poi il Milan. I giallorossi sono chiamati a fare risultato nei prossimi due big match dopo le due sconfitte contro Lazio e Juventus. Tiago Piinto aveva parlato così prima della partita di ieri: "Nella scorsa stagione non abbiamo vinto i big match, in questa stagione ci aspettiamo di fare meglio, ma non possiamo mettere tanta pressione sulle partite perché valgono 3 punti".

(La Repubblica)