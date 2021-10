Mkhitaryan riprende quota. Felix l'arma in più

Mourinho ha scelto il suo undici titolare e difficilmente farà cambi, anzi, potrebbe anche non farli. Contro il Milan infatti ci dovrebbero essere gli stessi che hanno giocato contro il Napoli e contro il Cagliari. L'unico dubbio potrebbe riguardare Mkhitaryan, che è in vantaggio su El Shaarawy, anche se non sta vivendo un momento felice dal punto di vista delle prestazioni. Domani ci sarà Rui Patricio, protetto da Mancini ed Ibanez, che sta migliorando moltissimo. Sulle fasce spazio a Vina e Karsdorp. In attacco ci sarà Abraham ed alle sue spalle Pellegrini, Zaniolo e proprio Mkhitaryan. A centrocampo ci saranno ancora Cristante e Veretout. Felix, che ha esordito contro il Cagliari, potrebbe entrare a gara in corso.

(corsport)