Marotta: "Via Lukaku a 115, preso Dzeko a zero: sul campo non c'è questo divario"

Nell'intervista che l'amministratore delegato dell'Inter, Marotta, ha rilasciato al quotidiano oggi, si parla anche dell'avvicendamento in attacco materializzatosi in estate, quando Lukaku è stato venduto al Chelsea e in nerazzurro è arrivato Dzeko dalla Roma.

Avevate Lukaku e Hakimi e adesso giocano altrove.

«Vendo Lukaku a 115 milioni e lo sostituisco con Dzeko a zero: sul campo non c’è questo divario. Lukaku è andato via per prendere il doppio, in Italia certe cifre non possono esistere. Nel 2000 la serie A fatturava più di tutti, in 20 anni siamo diventati periferici».

(corriere della sera)

LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA