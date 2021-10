Marchisio: "Pellegrini ha perso l'Europeo, ma grazie a Mourinho è tornato più forte di prima"

GASPORT - Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e dell'Italia, ha rilasciato questa mattina un'intervista sulle pagine del quotidiano sportivo nazionale in cui, tra le altre cose, ha parlato anche dell'exploit di Lorenzo Pellegrini sotto la guida di José Mourinho. Questo uno stralcio delle sue parole.

Cosa pensa di Tonali?

"Ha fatto un grande salto ma non è l'unico. Uno è lui, è ripartito con grande fiducia. Poi cito Pellegrini della Roma, sappiamo cosa ha perso in estate con l'Europeo e non è mai facile reagire. Invece anche grazie a Mourinho è tornato più forte di prima".