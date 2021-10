Non convocato dall'Italia, Nicolò Zaniolo resterà a Roma. L'esclusione dalla Nations League non ha nulla a che fare con il gesto nel derby. «Zaniolo non è tra i convocati per scelta tecnica. È giovane e sarà importante per la nostra Nazionale. Non paga il gestaccio, ma penso che debba stare attento a certe cose», ha detto il ct Roberto Mancini.

(Corsera)