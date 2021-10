Mancini su Zaniolo: «Eviti certi gesti»

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Nella lista dei ventitré convocati dell'Italia per la fase finale della Nations League in programma a Milano e Torino, manca il nome di Nicolò Zaniolo. Ieri il commissario tecnico degli Azzurri Roberto Mancini ha spiegato l'esclusione del talento giallorosso, escludendo che alla base della scelta ci fossero stati motivi disciplinari .«Zaniolo non ha pagato il gestaccio compiuto alla fine del derby - ha sottolineato il ct Mancini - anche se penso che lui debba fare attenzione a certe cose. La scelta è stata unicamente tecnica, lui è molto giovane e sarà importante per la nostra nazionale».