Mancini sfida Bonucci e Chiellini sognando il Qatar

Dopo aver visto l'Europeo da casa, Gianluca Mancini vuole prendersi l'Italia e conquistare un posto per il Mondiale in Qatar. Arrivare a questo evento passa per partite come quella di stasera contro la Juventus. Tra le varie sfide all'interno di questo big match, c'è anche quella tra il presente ed il futuro della difesa dell'Italia: da una parte ci sono Chiellini e Bonucci, dall'altra il sogno di Mancini. La possibilità di ottenere un risultato positivo da Torino passerà certamente anche dalla prestazione del difensore giallorosso, che dovrà tenere i bianconeri lontani da Rui Patricio. Difensivamente la Roma ha sempre sofferto all'Allianz Stadium, infatti sono 21 le reti subite in 10 partite. Mourinho conta moltissimo su Mancini e per questo non ha saltato nemmeno un minuto in campionato. Inoltre il rinnovo fino al 2026 si avvicina.

(La Repubblica)