Mancini e Vialli offshore. Ma scatta il silenzio di Stato

Roberto Mancini e Gianluca Vialli sono al centro di alcune polemiche dopo che qualche giorno fa il loro nome è finito al centro dell'inchiesta giornalista Panama Papers, relativa ai paradisi fiscali di noti personaggi della politica e dello spettacolo. Al momento nessuno commenta la vicenda però, e la sconfitta contro la Spagna resta il tema su cui focalizzarsi per i due ex calciatori. I fatti risalgono al 2009, quando il tecnico non aveva rapporti con la Federcalcio che infatti al momento non vuole commentare la notizia. Stesso silenzio arriva dalle altre istituzioni sportive, come il Coni o il sottosegretario allo Sport Vezzali.

(Il Fatto Quotidiano)