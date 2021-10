Ma tra le grandi di questa Serie A la creatura di Mou è ancora bimba

Il risultato è sfumato anche a Torino, contro la peggior Juventus possibile tanto che, oltre questa, c'era solo la Primavera. La Roma raccoglie ancora zero punti e si dimostra ancora una bimba rispetto alle altre big del campionato. I bianconeri hanno giocato nell'unico modo che conoscono in questo periodo, ovvero con la difesa a cinque e con la mentalità sporca e cattiva. Uno dei dubbi più grandi rimane la decisione di Orsato di fischiare troppo presto i due falli da rigore commessi in area nel giro di pochissimo senza aspettare. La Roma poteva affidarsi a Zaniolo, ma è stato costretto ad uscire e quindi si è appoggiata su Abraham, che oltre certi limiti non arriva. Come la Roma stessa poiché mancano parecchi metri per arrivare al livello delle altre.

(Il Messaggero)