Il brasiliano ex Inter Lucio, intervistato dalla Rosea come doppio ex in vista di Inter-Juve, ha parlato anche di Mourinho, suo ex allenatore: "Per chi, come me, ha condiviso tante emozioni con lui può sembrare strano, ma questo fa parte della professione. José è stato il migliore allenatore che io abbia mai avuto. È duro, coerente e corretto, non vuole mai perdere: con lui la Roma ha l’uomo giusto per tornare su".

