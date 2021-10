Lucio: "I fischi me li aspettavo, ma un giorno chiariremo"

Spalletti è soddisfatto per il pareggio contro la Roma. «Il Napoli e la Roma hanno disputato una grande partita. Entrambe abbiamo provato a vincerla mantenendo l'equilibrio. Le occasioni per sbloccare il risultato sono state poche proprio per questo motivo. Potevamo fare qualcosina in più nella costruzione dal basso, solo nel finale siamo stati efficaci nelle verticalizzazioni, ma sono soddisfatto». Il Napoli è rimasto all'asciutto in campionato dopo 34 partite, ma ha confermato una grande solidità: porta inviolata per Ospina. L'emblema della compattezza è Franck Anguissa: «E' forte dice Spalletti sa fare tutto. Attacca, difende e gioca bene nello stretto». La chiusura è sui fischi dell'Olimpico: «Me li aspettavo. Un giorno chiariremo tutte le questioni. Mi ha emozionato allenare la Roma».

(Il Messaggero)