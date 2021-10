L'Olimpico ha già vinto: in cinquantamila sugli spalti

Ancora una volta saranno 50mila i tifosi domani allo Stadio Olimpico per la sfida contro il Milan, che sarà accompagnato da oltre 3000 supporters. Sarà così il secondo sold out consecutivo dopo il Napoli. La sensazione è che se la capienza fosse stata al 100%, i biglietti sarebbe stati comunque tutti venduti probabilmente. Parte del merito va data a Mourinho, che ha saputo creare empatia con la sua gente, ricucendo un rapporto che si era incrinato negli anni di Pallotta. I tifosi della Roma sono gli unici che riempiono tutti i settori degli stadi in cui si gioca, Bodo/Glimt compreso. Anche il club ha avviato una campagna abbonamenti a prezzi contenuti e le tessere vendute sono state oltre 20mila.

(gasport)