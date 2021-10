Lo Special se la prende col campo

José Mourinho non molla la presa sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico, definendolo «il peggiore della Serie A» al termine della gara con l'Empoli. L'ennesima critica verso chi si occupa della manutenzione del campo (ovvero Sport e Salute), che d'altra parte sottolinea lo stress a cui è stato sottoposto il manto erboso nell'ultima settimana. Dal terreno si alzava della sabbia che rallentava lento il gioco. Questa la motivazione che ha convinto lo Special One a non mollare la presa su una battaglia portata avanti dallo scorso agosto.

(Il Messaggero)