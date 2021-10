Lo Special One pesa sul botteghino: 4 milioni d’incassi

Lo hanno definito effetto Mourinho, ma l'unica cosa che conta e che fa sorridere la Roma è il grande ritorno dei tifosi giallorossi allo stadio Olimpico. L'affetto dimostrato dai supporter della Roma in questa prima parte del campionato ha permesso alla società di Friedkin di incassare quasi quattro milioni di euro per le proprie gare casalinghe. Fin qui infatti la Roma ha staccato il 97,3% dei tagliandi a disposizione, per una media di 618 mila euro a partita. L'effetto Mourinho c'è e adesso con la possibilità di vendere gli abbonamenti, visto l'ampliamento della capienza al 75%, la sensazione è che possa solo aumentare.

(La Repubblica)