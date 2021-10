L’Italia adesso scopre l’emergenza Olimpico

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Emergenza azzurra. All’indomani del successo ottenuto contro il Belgio e che è valso il terzo posto nella Nations League, la Figc si accorge che ci potrebbe essere un problema serio in vista della prossima partita casalinga con la Svizzera che vale la qualificazione ai prossimi Mondiali. La sfida dovrebbe andare in scena allo stadio Olimpico di Roma, ma nelle settimane precedenti, il terreno di gioco verrà sfruttato fino all’eccesso. Le condizioni attuali non sono particolarmente floride, tanto che i tecnici di Lazio e Roma hanno già avuto di che lamentarsi con Sport e Salute che gestisce l’impianto del Foro Italico.

Nel prossimo mese, lo stadio Olimpico ospiterà cinque partite del campionato di SerieA (Lazio- inter, Roma-Napoli, Lazio- Fiorentina, Roma-Milan e Lazio-Salernitana), una di Europa League (Lazio-Marsiglia) e una di Conference League (Roma- Bodø/Glimt). Ma ciò che preoccupa maggiormente i dirigenti calcistici federali, è il test match della nazionale italiana di rugby che sabato 6 novembre ospiterà allo stadio Olimpico la Nuova Zelanda. È una sfida di prestigio per il mondo della palla ovale, che tuttavia rischia di privare i calciofili romani della Nazionale di calcio nella sfida più attesa dell’anno. La Figc sta valutando in queste ore varie ipotesi, tra le quali quella di spostare la partita a Bergamo. Infatti, nel breve spazio di tempo l’Olimpico ospiterà il 4 novembre Roma-Bodø/ Glimt, il 6 novembre Italia- Nuova Zelanda di rugby e il giorno seguente - il 7 novembre la partita di campionato Lazio- Salernitana. Cinque giorni dopo, sarebbe in programma Italia-Svizzera. Ma a questopunto. il condizionale è d’obbligo.