L'editoriale di Maurizio Costanzo: allenatori protagonisti anche più dei calciatori

C' è un cambio importante nel mondo del calcio e non possiamo fare finta di niente. Gli allenatori sono diventato più protagonisti dei calciatori, infatti ora si parla maggiormente di un Mourinho o di Spalletti piuttosto che di un attaccante o di un terzino. (...). Si dice, infatti, che la moglie di un arbitro, un po' arrabbiata per il carattere del marito e per alcuni episodi che lo hanno visto protagonista in casa più che in campo, abbia messo di nascosto a lui una VAR nel corridoio dell'appartamento. Comunque a caratteri non stiamo male. Infatti, alcuni giocatori che avevano dato problemi a Mourinho e quest'ultimo ha perdonato solo Kumbulla. Gli altri quattro, da Villar a Reynolds, non sono stati convocati. Ma in famiglia, Mourinho, come sarà?

(corsport - M. Costanzo)