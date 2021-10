L'editoriale di Costanzo: "Sul terreno dell'Olimpico un lamento bipartisan"

Mi fa piacere il successo di Pellegrini nella Roma, ma mi fa piacere anche perché è l'ennesima dimostrazione di come Mourinho sia bravo a dare fiducia, certezza. (...) Che dite, vogliamo fare qualcosa riguardo al terreno dell'Olimpico? In proposito, si sono lamentati sia Sarri che Mourinho. Bisogna intervenire, non credo che i giocatori condividano lo stato del terreno e non vorrei si arrivasse che a lamentarsi siano anche gli spettatori. Sarebbe eccessivo. (...) . Questo invece è un "pensiero giallorosso". Leggo - e non mi fa piacere - che Dybala va meglio e quindi il giocatore argentino potrà esserci contro la Roma. Per carità, felici che stia meglio, ma magari un giorno di riposo in più, no?

(corsport)