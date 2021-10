L’editoriale di Costanzo: “Il Mourinho motivatore e un Nicolò da benedire”

CORSPORT (M. COSTANZO) - Dico la verità: mi piace Mourinho, comunque vadano le cose, dica: "La Roma è stata grande". È un modo per, comunque, tenere alto il morale della squadra. Già l’ho scritto: Mourinho è un grande motivatore. Paolo Dal Pino, Presidente della Lega, vorrebbe usare la VAR per stanare i cori razzisti negli stadi. Mi piace quest’idea. [...] Stanare i razzisti, ma anche stanare chi porta iella. Lo pensa sicuramente Nicolò Zaniolo, dato che continua ad avere problemi. Avete fatto caso che i problemi ce li hanno più i calciatori bravi, rispetto a quelli meno bravi? Sì, ripeto: Zaniolo si dovrebbe far benedire.